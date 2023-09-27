



Полиция добивается использования Pegasus для выслеживания убийц в Басмат-Табун

По сообщениям ивритских СМИ, полиция запрашивает разрешение применить чрезвычайные меры в поисках стрелка или стрелков, совершивших пять убийств в городе Басмат-Табун.



Это включает в себя реализацию мощной программы взлома телефонов Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Разоблачения того, что полиция использовала эту программу в прошлом, вызвали шквал политически окрашенной критики.



Комиссия по использованию полицией программы и других неназванных технологий установила, что власти должны получить разрешение юридического советника, прежде чем применять такие меры.



По данным новостного сайта Ynet, начальник полиции Коби Шабтай заявил Гали Бахарав-Миаре, что “даже лучшие следователи не могут воспроизвести результаты технологических средств”.



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир ранее призвал полицию использовать административное задержание – содержание подозреваемых без предъявления обвинений в течение длительных периодов – для борьбы с волной преступности, обвинив Бахарав-Миару в том, что она их"заблокировала".