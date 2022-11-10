Полиция арестовала "жестокую банду" детей в Лоде
Полиция задержала четырех несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, которые участвовали в насильственных инцидентах в Лоде.
Правоохранители окрестили группу "жестокой бандой, грабящей детей и стариков".
Полиция позвонила родителям подозреваемых, чтобы тех забрали, и сообщили об этом в социальные органы.
"Дело началось с поступления жалобы от 12-летнего несовершеннолетнего, на которого напали четверо детей, пытавшихся отнять у него самокат. Через день пришло сообщение от шестидесятилетней женщины о группе детей, которые бросали в нее камни, пытались украсть ее сумочку и скрылись с места происшествия после того, как потерпели неудачу", - сообщает полиция.
В среду поступило сообщение о четырех детях, которые приставали к людям возле местного банкомата. Один из детей пытался вырвать у женщины сумочку, в которой были деньги, снятые в банкомате.
В банде были трое мальчиков и одна девочка. Один из подозреваемых был в лыжной маске и перчатке. В полицейский участок их доставят не стали.