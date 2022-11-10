



Полиция арестовала "жестокую банду" детей в Лоде

Полиция задержала четырех несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, которые участвовали в насильственных инцидентах в Лоде.

Правоохранители окрестили группу "жестокой бандой, грабящей детей и стариков".

Полиция позвонила родителям подозреваемых, чтобы тех забрали, и сообщили об этом в социальные органы.

"Дело началось с поступления жалобы от 12-летнего несовершеннолетнего, на которого напали четверо детей, пытавшихся отнять у него самокат. Через день пришло сообщение от шестидесятилетней женщины о группе детей, которые бросали в нее камни, пытались украсть ее сумочку и скрылись с места происшествия после того, как потерпели неудачу", - сообщает полиция.

В среду поступило сообщение о четырех детях, которые приставали к людям возле местного банкомата. Один из детей пытался вырвать у женщины сумочку, в которой были деньги, снятые в банкомате.

В банде были трое мальчиков и одна девочка. Один из подозреваемых был в лыжной маске и перчатке. В полицейский участок их доставят не стали.