



Полиция арестовала в Иудее палестинца, вооруженного винтовкой M16

Полиция сообщает, что палестинский мужчина, вооруженный винтовкой M16, арестован офицерами в поселении Гуш-Эцион.



По данным полиции, 30-летнего жителя Вифлеема остановили во время плановой проверки подозрительных автомобилей в этом районе.



"Во время обыска автомобиля было обнаружено огнестрельное оружие M16, магазины и боеприпасы", — сообщают в полиции.



Подозреваемый доставлен на дополнительный допрос.



Пока не ясно, пытался ли он совершить нападение или был причастен к продаже оружия или попытке контрабанды.