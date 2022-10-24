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Полиция арестовала в Иудее палестинца, вооруженного винтовкой M16
24.10.2022 21:43 Евгения Маркова

Полиция арестовала в Иудее палестинца, вооруженного винтовкой M16

Полиция сообщает, что палестинский мужчина, вооруженный винтовкой M16, арестован офицерами в поселении Гуш-Эцион.

По данным полиции, 30-летнего жителя Вифлеема остановили во время плановой проверки подозрительных автомобилей в этом районе.

"Во время обыска автомобиля было обнаружено огнестрельное оружие M16, магазины и боеприпасы", — сообщают в полиции.

Подозреваемый доставлен на дополнительный допрос.

Пока не ясно, пытался ли он совершить нападение или был причастен к продаже оружия или попытке контрабанды.

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