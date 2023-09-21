



Полиция арестовала троих подозреваемых в расстреле жителя Иерусалима

Полиция арестовала троих причастных к перестрелке в районе Абу-Тор в Иерусалиме, в результате которой один человек получил тяжелые ранения.



В ближайшие дни ожидается предъявление обвинения подозреваемым.



Перестрелка в этом районе произошла в августе. Ранение получил житель Старого города. Потерпевший прибыл на своем автомобиле на романтическую встречу, которую подстроили участники инцидента.



В какой-то момент один из подозреваемых начал стрелять по машине, а двое других не позволили ему скрыться. Нападавшие потребовали от жертвы отдать им его телефон. Каждый раз, когда он отказывался это сделать, в него стреляли. Это происходило до тех пор, пока у подозреваемых не закончились патроны.

