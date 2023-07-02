



Полиция арестовала трех активистов за нарисованный на дороге флаг ЛГБТ

Трое активистов были арестованы за то, что нарисовали флаг ЛГБТ-прайда в Мицпе-Рамоне в субботу.



После марша Прайда в городе в пятницу активисты нарисовали слова "Здесь, чтобы остаться" и флаг Прайда на дороге у въезда в город.



"ЛГБТ есть в Тель-Авиве, на юге и повсюду. Дикое подстрекательство к сообществу и угрозы в его адрес для нас неприемлемы, — заявили активисты. - Мы не позволим экстремистским элементам вытеснить нас из публичной сферы, мы будем бороться за наши права на равенство и свободу и бороться за демократический имидж Государства Израиль".



В субботу полиция объявила, что они арестовали трех подозреваемых в инциденте по подозрению в вандализме государственного имущества. Все подозреваемые были жителями центральной части Израиля. При аресте у них были инструменты и краска.



"Израильская полиция будет продолжать разрешать свободу протеста, но не допустит никаких случаев насилия, вандализма или уничтожения имущества", — заявили в полиции.

