



Полиция арестовала шестерых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней

Израильская полиция арестовала шестерых мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании несовершеннолетней в нетрезвом состоянии в Нетании.



Полиция возбудила уголовное дело на прошлой неделе после получения сообщения о том, что 14-летняя девочка в состоянии алкогольного опьянения была изнасилована несколькими мужчинами.



Расследование показало, что главным подозреваемым является 24-летний мужчина, который познакомился с жертвой через социальные сети. На встрече подозреваемый якобы напоил девушку, прежде чем несколько раз заставил ее заниматься сексом с ним и его друзьями.



Подозреваемые были арестованы в выходные, и полиция сообщила, что в ближайшее время ожидаются новые аресты.