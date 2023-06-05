



Полиция арестовала подозреваемых в нанесении ножевых ранений 11-летнему ребенку

Полиция арестовала двух жителей Иерусалима за нанесение ножевых ранений 11-летнему мальчику на окраине города.



Эти двое, 18 и 23 лет, подозреваются в том, что в субботу нанесли ножевые ранения ребенку в Лифте, заброшенной палестинской деревне на западной окраине Иерусалима, после чего сбежали.



В заявлении полиции говорится, что мальчик получил ножевое ранение в грудь. О его состоянии и возможном мотиве ножевых ранений ничего не сообщается.



Полицейские, вызванные на место происшествия, выследили первого подозреваемого, и полиция сообщила, что в его сумке был обнаружен перцовый баллончик. Затем его доставили в отдел полиции для допроса.



После этих “первоначальных следственных действий” полиция заявила, что узнала о втором подозреваемом и арестовала его дома.

