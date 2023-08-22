Полиция арестовала подозреваемого в нападении на таксиста в Тель-Авиве
Полиция арестовала 49-летнего жителя Тель-Авива, который подозревается в нападении на 70-летнего таксиста Шломо Ицхаки.
Ицхак обратился вчера в полицию с жалобой на то, что подвергся жестокому нападению со стороны пассажира, заказавшего поездку на улице Аба Ахимеир в городе.
В видео, снятом в такси, видно, что между пассажиром и водителем возникла ссора после того, как они не смогли найти друг друга перед началом поездки. Подозреваемый в нападении сел в такси вместе с маленькой девочкой и стал ругаться на таксиста. Тот попросил его выйти из машины, и он, разозлившись, вышел и не закрыл заднюю дверь такси. Водитель пошел за ним, чтобы закрыть ее, а подозреваемый стал его бить и нанес ему телесные повреждения.