



Полиция арестовала подозреваемого в нападении на таксиста в Тель-Авиве



Полиция арестовала 49-летнего жителя Тель-Авива, который подозревается в нападении на 70-летнего таксиста Шломо Ицхаки.



Ицхак обратился вчера в полицию с жалобой на то, что подвергся жестокому нападению со стороны пассажира, заказавшего поездку на улице Аба Ахимеир в городе.



אירוע חריג היום בתל אביב נהג מונית בן 70 הותקף באלימות עד זוב דם על ידי נוסע בגלל שאיחר ולא מצא אותו. התיעוד המלא מצורף, הנוסע נכנס ב 2:17 ומתחיל לקלל את הנהג ״סע יא שמאלני מסריח״ לאחר כמה דקות ירד מהרכב והשאיר את הדלת פתוחה, כשהנהג יצא לסגור אותה הנוסע תקף אותו עם פיצוצים לפנים… pic.twitter.com/tjLh0oezYZ — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) August 20, 2023

В видео, снятом в такси, видно, что между пассажиром и водителем возникла ссора после того, как они не смогли найти друг друга перед началом поездки. Подозреваемый в нападении сел в такси вместе с маленькой девочкой и стал ругаться на таксиста. Тот попросил его выйти из машины, и он, разозлившись, вышел и не закрыл заднюю дверь такси. Водитель пошел за ним, чтобы закрыть ее, а подозреваемый стал его бить и нанес ему телесные повреждения.