



Полиция арестовала насильника после звонка по “заказу пиццы”

В центр экстренной помощи 100 Центрального округа поступил звонок от женщины, которая хотела заказать пиццу. Хотя это может показаться ошибкой номера, но женщина намеревалась обратиться за помощью в полицию.



Диспетчер быстро понял, что эта женщина пыталась получить помощь от полиции в ситуации домашнего насилия. Неизвестная не могла бы открыто говорить о своей ситуации, поэтому она нашла способ сообщить о своем местонахождении без ведома обидчика. Этот диспетчер смог выяснить местонахождение женщины, ее предполагаемый уровень опасности и некоторые деликатные подробности о ситуации.



Диспетчер вызвал патрульную группу в Рамле для отправки к местонахождению женщины, куда они прибыли через несколько минут.



Полиция арестовала партнера женщины за угрозы домашнего насилия, которому 2 августа прокуратура Центрального района предъявила обвинение.

Подозреваемый описан как житель города в возрасте 30 лет.



