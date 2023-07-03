



Полиция: 15 протестующих арестованы в аэропорту Бен-Гурион

Полиция сообщает, что на данный момент арестованы 15 участников антиправительственных демонстраций в аэропорту Бен-Гурион за беспорядки и нарушение общественного порядка.



В заявлении полиции говорится, что офицеры "в настоящее время продолжают бескомпромиссную правоохранительную операцию за пределами Терминала 3" в аэропорту.



Между протестующими и полицией происходит множество толчков и пиханий, в том числе с участием полицейских, сидящих верхом на лошадях.



На месте происшествия находятся по меньшей мере два водомета, но полиция их пока не применяет.