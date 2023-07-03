Новости » Происшествия
Полиция: 15 протестующих арестованы в аэропорту Бен-Гурион
03.07.2023 19:38 Ирина Демьянова

Полиция: 15 протестующих арестованы в аэропорту Бен-Гурион

Полиция сообщает, что на данный момент арестованы 15 участников антиправительственных демонстраций в аэропорту Бен-Гурион за беспорядки и нарушение общественного порядка.

В заявлении полиции говорится, что офицеры "в настоящее время продолжают бескомпромиссную правоохранительную операцию за пределами Терминала 3" в аэропорту.

Между протестующими и полицией происходит множество толчков и пиханий, в том числе с участием полицейских, сидящих верхом на лошадях.

На месте происшествия находятся по меньшей мере два водомета, но полиция их пока не применяет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru