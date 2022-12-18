



Полицейский заподозрен в изнасиловании женщины

В субботу, 17 декабря, был арестован полицейский по подозрению в изнасиловании женщины.

По данным СМИ, он проник к ней домой после того, как она посетила полицейский участок в Тель-Авиве, чтобы подать жалобу по другому поводу.

Офицер полиции предложил 20-летней женщине подвезти ее домой. Потерпевшая согласилась. По ее словам, он довез ее, после чего зашел вместе с ней в дом, а затем якобы совершил сексуальное преступление.

По данным Департамента внутренних расследований полиции, после предполагаемого нападения сотрудник полиции пытался убедить женщину не подавать на него жалобу. Однако она позвонила сразу же, как он покинул ее дом.

Осведомленный о том, что потерпевшая сообщила об изнасиловании в полицию, он вернулся к ней домой и попросил отозвать жалобу, на что она ответила отказом.

Правоохранителя задержали и допросили. В воскресенье, 18 декабря, состоится слушание по поводу продления срока содержания под стражей.