



Полицейский в Галилее домогался женщины-водителя и угрожал ее мужу



Департамент полицейских расследований представил в мировой суд Хайфы обвинительное заключение против офицера дорожной полиции Хоссама Наср Эль-Дина, после того как он домогался женщины-водителя, остановленной им для освидетельствования, и угрожал ее мужу.



Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, сотрудник дорожной полиции в районе Галилеи, задержал заявительницу, когда она управляла своим автомобилем, по подозрению в том, что она совершила нарушение правил дорожного движения.



Проверяя ее данные в полицейских системах, он сказал ей, что она красивая, сделал комплимент по поводу цвета ее ногтей и сказал ей, что будет ждать ее позже в тот же день на том же месте, и если она не встретит его снова, он выдаст ей протокол о нарушении правил дорожного движения.



После того как заявительница покинула это место, обвиняемый позвонил ей с заблокированного телефона, не представился ей ни по имени, ни по должности и сказал, что ждет ее на ближайшей заправке. Затем заявительница повесила трубку и больше не отвечала на его звонки.



Позже обвиняемый несколько раз звонил ей со своего личного телефона, и заявительница не ответила ни на один из звонков. Несколько месяцев спустя, находясь на службе, обвиняемый заметил заявительницу, когда она ехала на своей машине, и потребовал от нее остановиться.



Заявительница поняла, что это обвиняемый, и не ответила на его призывы. В этот момент она позвонила своему мужу, сказала ему, что обвиняемый снова ее домогается, и он начал ехать в ее сторону. Когда ее муж прибыл на место происшествия и понял, что это обвиняемый, муж предъявил обвиняемому претензии по поводу того, что тот домогался его жены.



В ответ обвиняемый стал угрожать ему и сказал "запомни мое лицо", при этом положив руку на личное оружие.



Согласно обвинительному заключению, подсудимый обвиняется в совершении таких преступлений, как домогательства, превышение служебных полномочий и угрозы.