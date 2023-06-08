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Полицейский ударил харедим во время акции протеста в Иерусалиме
08.06.2023 07:11 Ирина Демьянова

Полицейский ударил харедим во время акции протеста в Иерусалиме

В среду вечером офицер пограничной полиции ударил харедим, участвовавшего в демонстрациях против строительства легкорельсового транспорта, которые прошли на улице Бар-Илан в Иерусалиме. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как полицейский бьет протестующего без уважительной причины.

Демонстрации экстремистов в Иерусалиме в последние месяцы утихли, но возобновились в последние дни.

Полиция поспешила к месту акции протеста, и сразу же начались столкновения между офицерами и демонстрантами.

По сообщению новостного сайта Ynet, сотрудники службы экстренного реагирования оказали помощь как минимум одному протестующему, которого оттолкнули к стене и он упал.

В полиции инцидент пока не комментируют.




 

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