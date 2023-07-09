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Полицейский спас угонщика автомобилей из горящего автомобиля в Ришон Ле-Ционе
09.07.2023 10:24 Аркадий Бочаровский

Полицейский спас угонщика автомобилей из горящего автомобиля в Ришон Ле-Ционе


Палестинец,  уходивший от полицейской погони на угнанном автомобиле, влетел на площадь в Ришон Ле-Цион, врезался в памятник. Автомобиль загорелся.

Преследовавший его полицейский немедленно вышел из своей машины, подошел к угнанному автомобилю и спас оттуда пострадавшего водителя всего за несколько секунд до того, как автомобиль полностью сгорел.

Водитель автомобиля, 20-летний житель Рамаллы, был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Медик скорой помощи АМР Гадалия Рабинович сказала: "Пострадавший был спасен из загоревшегося автомобиля, находясь в сознании и страдая от множественных системных повреждений. Мы оказали ему медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и лекарства для стабилизации состояния и облегчения боли, и эвакуировали его для дальнейшего лечения в больнице”.
 

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