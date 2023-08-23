



Полицейский получил ножевое ранение во время протеста в Тель-Авиве

Сотрудник полиции получил ножевое ранение в Тель-Авиве во время акции протеста в среду против решения прокуратуры не предъявлять обвинения женщине, которая сбила насмерть четырехлетнего Рафаэля Адана в мае.



Сотрудник полиции был доставлен в больницу для лечения, а подозреваемый скрылся с места происшествия.



Сегодняшний протест проходит в ответ на решение прокуратуры. Протестующие заявляют, что власти не выдвигают достаточно суровых обвинений водителю, сбившей Адана, и что тот факт, что мальчик был эфиопом , заставляет прокуратуру и полицию относиться к этому делу легкомысленно.



Протестующие несли плакаты с надписями “без правосудия не будет тишины”, “откройте камеры” и “у всех нас один цвет крови” – они спустились на шоссе Аялон и перекрыли его.



Полиция заявила, что работает над тем, чтобы убрать протестующих с шоссе, добавив, что протестующие “насильственно прорвались” через полицейские заграждения. “Полиция Израиля разрешит свободу протеста на законных основаниях, но мы не допустим нанесения телесных повреждений полицейским и будем действовать с нулевой терпимостью к любым проявлениям насилия”, — заявили в полиции.



