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Полицейский покончил с собой в день свадьбы
15.12.2022 11:36 Аркадий Бочаровский

Полицейский покончил с собой в день свадьбы

В Московской области сотрудник УВД на метрополитене покончил с собой в день своей свадьбы. Об этом сообщает mk.ru.

Тело погибшего вечером 13 декабря текущего года нашла его невеста. Девушка рассказала, что мужчина говорил с ней в последний раз 12 декабря. В тот день полицейский сообщил ей, что заедет в свою квартиру, чтобы забрать обручальные кольца.

Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать девушке на звонки и сообщения. На следующий день, в который у пары было запланировано бракосочетание, россиянка нашла своего жениха мертвым. По данным правоохранительных органов, мужчина совершил суицид. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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