



Полицейский покончил с собой в день свадьбы

В Московской области сотрудник УВД на метрополитене покончил с собой в день своей свадьбы. Об этом сообщает mk.ru.



Тело погибшего вечером 13 декабря текущего года нашла его невеста. Девушка рассказала, что мужчина говорил с ней в последний раз 12 декабря. В тот день полицейский сообщил ей, что заедет в свою квартиру, чтобы забрать обручальные кольца.



Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать девушке на звонки и сообщения. На следующий день, в который у пары было запланировано бракосочетание, россиянка нашла своего жениха мертвым. По данным правоохранительных органов, мужчина совершил суицид. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.