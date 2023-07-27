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Полицейский перебросил протестующую через бетонный барьер. Видео
27.07.2023 18:10 Ирина Демьянова

Полицейский перебросил протестующую через бетонный барьер. Видео

Департамент внутренних расследований полиции расследует инцидент, в ходе которого полицейский перебросил женщину через бетонный барьер во время массовых протестов в понедельник в Тель-Авиве.

Протестующая сопротивлялась уходу с шоссе Аялон, и полицейский с силой перебросил ее через барьер. Она говорит, что ударилась головой о барьер.

Демонстрации, спустя несколько часов после того, как коалиция приняла свой первый закон о реформе судебной системы, переросли в столкновения между полицейскими и протестующими.

Полиция обвинила активистов в насилии, невиданном на предыдущих митингах. В свою очередь протестующие подали ту же жалобу на правоохранительные органы, утверждая о многочисленных случаях жестокости полиции.

Ведется рассмотрение нескольких жалоб на поведение офицеров во время митингов.
 



 

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