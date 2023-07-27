



Полицейский перебросил протестующую через бетонный барьер. Видео

Департамент внутренних расследований полиции расследует инцидент, в ходе которого полицейский перебросил женщину через бетонный барьер во время массовых протестов в понедельник в Тель-Авиве.



Протестующая сопротивлялась уходу с шоссе Аялон, и полицейский с силой перебросил ее через барьер. Она говорит, что ударилась головой о барьер.



Демонстрации, спустя несколько часов после того, как коалиция приняла свой первый закон о реформе судебной системы, переросли в столкновения между полицейскими и протестующими.



Полиция обвинила активистов в насилии, невиданном на предыдущих митингах. В свою очередь протестующие подали ту же жалобу на правоохранительные органы, утверждая о многочисленных случаях жестокости полиции.



Ведется рассмотрение нескольких жалоб на поведение офицеров во время митингов.

