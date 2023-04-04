



Полицейский, избивший протестующую в Тель-Авиве, принес извинения

Старший сержант-майор С., избивший молодую женщину Яэль Ревани на демонстрации против правовой реформы на Аялон, выразил сожаление.



В интервью журналистам он впервые заявил, что "митингующая пыталась ударить лошадь по спине транспарантом", который она держала в руках.



"Когда я чувствую опасность для лошади или для себя, я могу применять силу. Однако я предпочел использовать только поводья — чтобы остановить ее и заставить бросить плакат, который она держала. Мне жаль, что девушка пострадала — это не было моей целью, поэтому я прошу у нее прощения", - сказал офицер.

