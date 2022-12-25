



Полицейский и его друг изнасиловали пьяную девушку

Сотрудника полиции и его приятеля подозревают в надругательстве над 20-летней девушкой в Москве. Проводится проверка, сообщают российские СМИ.



21-летний сержант и его друг распивали спиртное со знакомой. В какой-то момент разгорелся конфликт, в ходе которого правоохранитель изнасиловал девушку черенком от швабры. Другой молодой человек избил пострадавшую. Впоследствии злоумышленники стали издеваться над ней, прикладывая парогенератор к разным частям тела.



Потерпевшей удалось сбежать. Ей потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у пациентки разрыв селезенки и травмы половых органов. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.