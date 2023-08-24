



Полицейских атаковали камнями, один ранен ножом: хаос протестов в Тель-Авиве





Сотни демонстрантов перекрыли вечером 23 августа шоссе Аялон в знак протеста против действий прокуратуры и полиции в связи с ДТП, в котором погиб 4-летний Рафаэль Адана. Акция называлась “Справедливость для Рафаэля”.



В ходе бурной демонстрации были арестованы 10 протестующих и ранены 5 полицейских, в том числе полицейский, получивший ножевое ранение от одного из участников акции и эвакуированный в состоянии средней степени тяжести. Другие полицейские получили ранения камнями. На распространенной полицией фотографии ранения офицера видно, что у него рваная рана трапециевидной мышцы, расположенной между нижней частью шеи и правым плечом.



בני עדה האתיופית חוסמים את איילון ככה עושים הפגנות בלי במות ונואמים ושפוני וצריכים להגיע עד הבגץ pic.twitter.com/iNsCXbfxdk — אורלי לב orly lev (@LevOrly) August 23, 2023

דריסת רפאל בן ה-4: מאות מפגינים חסמו את איילון צפון@yonatanraveh11 https://t.co/DJoDSmrcFQ pic.twitter.com/pgZCMh4Avu — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2023

Полицейские применили электрошокеры и шумовые гранаты, пытаясь остановить демонстрантов, которые прорвались через полицейские заграждения и остановили движение на центральной магистрали более чем на три часа.Видео с места событий свидетельствуют о хаосе, который творился в самом центре главной дороги Тель-Авива. Среди прочего, был сфотографирован 35-летний участник акции, убегавший от полицейского и упавший с высоты 4 метров - он был доставлен в городскую больницу "Ихилов" в состоянии средней тяжести. Семья Адана обратилась к разуму: "Мы просим наших братьев и друзей проявить сдержанность. Боль огромна, и в то же время мы хотим не эскалации, а решения проблемы и справедливости в отношении Рафаэля. Меньше всего мы хотим или нуждаемся в том, чтобы они пытались представить нашу общину как жестокую и проблемную. Мы добьемся справедливости в отношении Рафаэля мирными средствами и соответствующими демонстрациями".Акция протеста, состоявшаяся в среду, стала последней в серии протестов, проведенных на этой неделе в ответ на решение прокуратуры. Протестующие утверждают, что власти выдвигают недостаточно жесткие обвинения против престарелой женщины, сбившей Адану, и что тот факт, что Адан - эфиоп, заставляет прокуратуру и полицию относиться к этому делу недостаточно серьезно.Протестующие несли таблички с надписями "Без правосудия не будет тишины", "Посмотрите запись камер" и "У нас у всех кровь одного цвета".