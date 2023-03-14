



Полицейские застрелили агрессивную зебру, напавшую на своего владельца в Огайо

Полиция в Огайо застрелила зебру после того, как она укусила своего владельца за руку, и продолжала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, заявили власти.



Офицеры прибыли в дом мужчины в Серклвилле, штат Огайо, в воскресенье после того, как он позвонил и сообщил, что "его руку откусила зебра".



По словам официальных лиц, они нашли мужчину лежащим на земле, его рука была ранена, но сообщение, что она "откушена" все таки было преувеличением.



Пострадавший был эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи.



В то же время самец зебры, находившийся на участке снова попытался атаковать людей. Разъяренное животное протаранило боковую дверь полицейской машины, согласно отчету офиса шерифа округа Пикавей, полученному BBC.



Попытки отпугнуть животное свистками и полицейской сиреной помогли только на время, самец продолжал вести себя агрессивно.



Семья, которой принадлежала зебра, сказала полиции, что они могут стрелять в зебру, если она приблизится. На кадрах с нательной камеры, опубликованных офисом шерифа, видно, как зебра бросается на полицейских, прежде чем один из них выстрелил из дробовика и убил ее.



Причина поведения зебры остается неясной, но власти заявили, что самец, возможно, пыталась защитить самок зебры, которые находились на в том же участке.



Зебры не классифицируются Министерством сельского хозяйства штата Огайо как дикие и опасные животные, что позволяет держать их в качестве домашних животных.

