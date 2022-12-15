



Полицейские стреляли по колесам угнанного грузовика, 6 человек ранены

Полиция Израиля сообщила, что полицейские на въезде в Тулькарем открыли огонь по колесам грузовика, который, по предварительной информации, был угнан, и арестовали водителя - 37-летнего жителя Тайбе.



Несколько машин столкнулись с потерявшим управление грузовиком. МАДА сообщила, что пассажиры, оказавшиеся в ловушке в результате столкновения грузовика с несколькими автомобилями, были спасены.



Шесть легкораненых были эвакуированы в больницы "Ланиадо" в Нетании и "Меир" в Кфар-Сабе. По окончании расследования в отношении подозреваемого будет принято решение о мере пресечения.

