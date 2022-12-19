



Полицейские смотрят финал Мундиаля во время рейда в нарколаборатории в Ришоне

Вечером 18 декабря полиция провела рейд в лаборатории по выращиванию наркотиков в одной из квартир в Ришон Ле-Ционе. В конце рейда сидели и смотрели по телевизору окончание финала чемпионата мира по футболу.



Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о сильном запахе газа, исходящем из жилого дома. Во время обыска здания они обнаружили гидролабораторию, в которой были сотни растений конопли весом в десятки килограммов, а также разнообразное оборудование, используемого для выращивания и производства наркотиков. Все находки были собраны в пакеты и переданы для дальнейшего изучения в криминалистические лаборатории полиции.



Собрав все находки в пакеты и пометив их, полицейские сели смотреть телевизор - по нему транслировалась последняя часть матча чемпионата мира по футболу.

