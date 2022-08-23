



Полицейские протаранили машину контрабандистов оружия



Утром 23 августа в ходе погони за контрабандистами оружия полицейская машина протаранила их машину в районе перекрестка Цемах, близ озера Кинерет.



Контрабандисты, четыре бедуина из Негева, подобрали мешок с тремя единицами стрелкового оружия, который был переброшен через иорданскую границу. За бедуинами следили и хотели взять их с поличным.



В погоне принимали участие полицейский вертолет и бойцы спецназа ЯМАМ.



После погони преступники были задержаны.



С начала года предотвращены 16 попыток контрабанды оружия на севере. Конфискована 191 единица оружия.