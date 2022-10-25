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Полицейские избили бедуина (видео)
25.10.2022 21:44 Александр Юзовский

Полицейские избили бедуина (видео)

В социальных сетях начало распространяться видео, на котором группа израильских полицейских избивает бедуина.

Ролик был снят из проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как двое офицеров держат мужчину, затем к ним подходят еще два сотрудника и один из них кричит: "Ты сказал, что пустишь мне пулю в голову", после чего бьет мужчину по лицу.

Подозреваемый упал на землю, а офицеры продолжили наносить удары.

В заявлении полиции Израиля говорится, что инцидент произошел во время рейда по изъятию нелегального оружия, в ходе которого было обнаружено пять пистолетов и боеприпасы.

 

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