Полицейские избили бедуина (видео)
В социальных сетях начало распространяться видео, на котором группа израильских полицейских избивает бедуина.
Ролик был снят из проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как двое офицеров держат мужчину, затем к ним подходят еще два сотрудника и один из них кричит: "Ты сказал, что пустишь мне пулю в голову", после чего бьет мужчину по лицу.
Подозреваемый упал на землю, а офицеры продолжили наносить удары.
В заявлении полиции Израиля говорится, что инцидент произошел во время рейда по изъятию нелегального оружия, в ходе которого было обнаружено пять пистолетов и боеприпасы.
כך עוצרים צעיר ערבי בדואי בישראל: שני שוטרים תופסים והשאר מגיעים לנקום ולהרביץ בפראות. pic.twitter.com/kK8zDmpCCu— Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) October 25, 2022