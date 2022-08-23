



Полицейская вместо того, чтобы разблокировать дорогу давала штрафы по 2000 шек.



Израильские пользователи интернета пишут о возмутительным случае полицейского произвола в центре Тель-Авива.



Автомобиль Hyundai был припаркован посреди улицы Кинг Джорджа так, что блокировал полосу движения.



Полицейская. вместо того, чтобы предпринять меры к разблокированию дорожной полосы и восстановлению нормального движения, сидела напротив с камерой и снимала машины, которые были вынуждены объезжать препятствия и из-за этого пересекать сплошную белую разделительную линию. Всем сделавшим подобное нарушение выписан штраф в 2000 шекелей.