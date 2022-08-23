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Полицейская вместо того, чтобы разблокировать дорогу давала штрафы по 2000 шек.
23.08.2022 08:42 Аркадий Бочаровский

Полицейская вместо того, чтобы разблокировать дорогу давала штрафы по 2000 шек.


Израильские пользователи интернета пишут о возмутительным случае полицейского произвола в центре Тель-Авива.

Автомобиль Hyundai был припаркован посреди улицы Кинг Джорджа так, что блокировал полосу движения.

Полицейская. вместо того, чтобы предпринять меры к разблокированию дорожной полосы и восстановлению нормального движения, сидела напротив с камерой и снимала машины, которые были вынуждены объезжать препятствия и из-за этого пересекать сплошную белую разделительную линию. Всем сделавшим подобное нарушение выписан штраф в 2000 шекелей.

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