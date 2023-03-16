



Полицейская узнала в свидетеле мужчину, изнасиловавшего ее 3 года назад



На прошлой неделе полиция арестовала Джебраила Айвазова (Жорика), 44-летнего жителя Кирьят-Моцкина, после того, как он дал показания в полицейском участке .



Находившаяся в участке женщина-полицейский пожаловалась, что он несколько раз изнасиловал ее около трех лет назад. Сегодня утром суд продлил срок его содержания под стражей на пять дней, он подозревается в непристойных действиях, содомии и изнасиловании женщины-полицейского и других женщин, которые на момент совершения действий были подростками.



По данным полиции, расследование было начато 7 марта, после того как женщина-полицейский опознала Айвазова в отделении полиции как того, кто изнасиловал ее и совершил с ней непристойные действия, когда ей было 18 лет. Айвазов прибыл в участок для дачи показаний по делу о самоубийстве женщины-военнослужащей, которая была его бывшей любовницей. Он не подозревается в причастности к ее смерти.



По словам полицейского, действия происходили несколько раз в период с 2020 по 2021 год, когда она работала под его началом, продавая цветы в ресторанах в районах Хайфа и Кириот. "Сразу же после подачи жалобы в полицию Зевулон подозреваемый был арестован", - говорится в сообщении.