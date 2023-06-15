



Полицейская погоня закончилась автомобильной аварией и шестью ранеными

Шесть человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП на шоссе №60 возле перекрестка Гева Биньямин рядом с Кохав-Яаков в ПА, сообщила израильская полиция рано утром в четверг.



Авария произошла по вине водителя транспортного средства, перевозившего мотоцикл, который скрылся от полиции, подозревавшей его в краже мотоцикла. Во время погони столкнулись полицейская машина и другой автомобиль.



В аварии пострадали двое полицейских, получивших легкие травмы. Другие раненые, в том числе двое мужчин и женщина в возрасте 20 лет, в состоянии средней тяжести эвакуированы в Медицинский центр Университета “Хадасса” на горе Скопус и Медицинский центр “Шаарей Цедек” в Иерусалиме.



Вскоре после этого полиции удалось задержать скрывшегося водителя и еще одного пассажира.



Шоссе №60 было закрыто для движения для оказания помощи пострадавшим в аварии.