



Полицейская погоня в Беэр-Шеве: 2 угонщика сбили полицейского и пешеходов

Два бедуина в Негеве были арестованы после того, как на угнанной машине пытались скрыться от преследовавшей их полиции, врезались в полицейский автомобиль и сбили двух пешеходов в Беэр-Шеве. Один полицейский и два пешехода получили легкие ранения.



Полицейская погоня началась после того, как поступило сообщение о подозрительном автомобиле на улице Медрачи ​​Намир в Беэр-Шеве. Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемые начали дикую драку, которая закончилась брошенным автомобилем и их арестом в конце погони. В ходе досмотра, проведенного после задержания, выяснилось, что автомобиль, на котором ехали подозреваемые, находится в угоне.

