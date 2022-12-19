



Полезное знакомство: Владимир Зеленский и Сердючка помогли мошеннику заработать



В течение нескольких лет житель Уфы использовал “знакомство” с Веркой Сердючкой, чтобы втираться в доверие к людям, которые позже вкладывали средства в финансовую пирамиду.



Олег Степанов, притворяясь специалистом по обмену криптовалюты, убеждал знакомых вложить деньги в его проект, чтобы как и он “поднимать сотни тысяч рублей” в день, не вставая с дивана. Детали он не раскрывал, зато демонстрировал фото, на котором находится в компании президента Украины Владимира Зеленского и Верки Сердючки.



Первое время мошенник честно выплачивал деньги, а позже пропал, разбогатев при этом на десятки миллионов. Обратиться в полицию пострадавшие решили лишь спустя годы. На данный момент Олега Степанова разыскивает полиция.