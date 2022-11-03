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Покушение в Джиср аз-Зарка: семеро задержанных
03.11.2022 13:02 Алина Груднева

Покушение в Джиср аз-Зарка: семеро задержанных

В четверг, 3 ноября, полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых в причастности к стрельбе и покушению на убийство в Джиср аз-Зарка в прошлые выходные. 

 
Напомним, что ранение получили 12-летний мальчик и 24-летний мужчина. 
 
Позже произошел еще один инцидент со стрельбой на предприятии. В результате перестрелки местный житель получил ранение средней тяжести и еще один человек погиб. 
 
Задержанными оказались жители Джиср аз-Зарка в возрасте от 17 до 40 лет. Полиция намерена просить о продлении срока их содержания под стражей в окружном суде Хайфы.

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