



Покушение в Джиср аз-Зарка: семеро задержанных

В четверг, 3 ноября, полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых в причастности к стрельбе и покушению на убийство в Джиср аз-Зарка в прошлые выходные.

Напомним, что ранение получили 12-летний мальчик и 24-летний мужчина.

Позже произошел еще один инцидент со стрельбой на предприятии. В результате перестрелки местный житель получил ранение средней тяжести и еще один человек погиб.

Задержанными оказались жители Джиср аз-Зарка в возрасте от 17 до 40 лет. Полиция намерена просить о продлении срока их содержания под стражей в окружном суде Хайфы.