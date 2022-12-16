



Покушение в ЦАР: найдена связь главы Русского дома с Пригожиным

Глава "Русского дома" Дмитрий Сытый, на которого совершено покушение в ЦАР, связан с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

По данным издания, источники ранее связывали Сытого с деятельностью в ЦАР группы Пригожина. Он возглавил "Русский дом" 1 февраля 2022 года. 11 ноября ему пришла первая посылка из Того, в которой было фото его сына, живущего во Франции.

"В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв", - сообщил сегодня Пригожин.