



Покушение на убийство в Лоде: в мужчину стреляли из проезжающего автомобиля

Сегодня днем ​​(в пятницу) на площади Менахема Бегина в Шаблоде выстрелами в грудь был тяжело ранен 50-летний мужчина. Раненого доставили в больницу Assaf Harofeh, его состояние оценивается как критическое. По словам очевидцев, потерпевший вернулся с работы и вышел на центральную площадь в Лоде, как вдруг за ним внезапно последовали люди в масках на автомобиле и с близкого расстояния несколько раз выстрелили ему в грудь.



В MDA сообщили, что вызов поступил в колл-центр в 13:00. Очевидцы сообщили о человеке с огнестрельными ранениями на бульваре Бен-Гурион в Лоде. Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшего без пульса и дыхания и начали экстренную реанимацию по дороге в больницу.



Кроме того, очевидцы сообщили о горящем автомобиле в нескольких кварталах от места стрельбы. Полиция начала сбор улик на месте происшествия в рамках начавшегося расследования.

