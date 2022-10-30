



Покушение на убийство в Ган-Явне: полиция задержала троих подозреваемых

Трое мужчин из Кирьят-Бялика и Ашкелона были арестованы полицией по подозрению в попытке убийства 35-летнего мужчины, на которого они напали и бросили истекающим кровью в Ган-Явне около недели назад.



Неделю назад было начато расследование по факту поступления 35-летнего мужчины из Ашкелона в медицинский центр "Ассута" в Ашдоде с тяжелыми травмами. Пострадавший потерял сознание у входа в больницу и был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Сотрудники полиции Кирьят-Малахи, проводившие обыски в Ган-Явне, за несколько часов определили место происшествия и собрали улики, а после тщательного расследования им удалось установить личности трех подозреваемых в покушении на убийство.



Сегодня утром следователи полиции задержали троих подозреваемых от 33 до 40 лет для допроса по подозрению в покушении на убийство и сговоре с целью совершения преступления. Их содержание под стражей было продлено в суде в интересах продолжающегося следствия.



