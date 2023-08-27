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Покушение на убийство в центре Тель-Авива: подозреваемый арестован
27.08.2023 18:40 Евгения Маркова

Покушение на убийство в центре Тель-Авива: подозреваемый арестован

В центре Тель-Авива застрелен мужчина, подозреваемый в ошейнике, мотив скорее всего криминальный

По данным властей,  в Тель-Авиве, на улице Иегуды Халеви, выстрелом в живот был ранен 63-летний мужчина. Полиция начала расследование инцидента. По версии следствия, мотив преступления - бытовой конфликт.

Подозреваемого задержали вскоре после случившегося. Его имя не разглашается в интересах следствия.

Полиция сообщает, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, однако служба спасения "Маген Давид Адом" оценивает его состояние как средней степени тяжести.
 

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