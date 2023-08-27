Покушение на убийство в центре Тель-Авива: подозреваемый арестован
В центре Тель-Авива застрелен мужчина, подозреваемый в ошейнике, мотив скорее всего криминальный
По данным властей, в Тель-Авиве, на улице Иегуды Халеви, выстрелом в живот был ранен 63-летний мужчина. Полиция начала расследование инцидента. По версии следствия, мотив преступления - бытовой конфликт.
Подозреваемого задержали вскоре после случившегося. Его имя не разглашается в интересах следствия.
Полиция сообщает, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, однако служба спасения "Маген Давид Адом" оценивает его состояние как средней степени тяжести.