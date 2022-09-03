



Покушение на убийство в Ашдоде: появились новые подробности

Полиция разрешила обнародовать имя мужчины, который совершил покушение на убийство 2 сентября в Ашдоде.



Согласно информации, 51-летний местный житель Арье Бухник пытался убить отца убийцы его сына.



Известно, что два месяца назад Окружной суд Беэр-Шевы признал 24-летнего Томера Альфаси виновным в убийстве Надава Бухника, совершенном в феврале 2020 года. Тогда подозреваемый совершил наезд на парня, который ехал на мотоцикле, затем избил его и нанес три удара ножом в грудь и живот, после чего скрылся с места преступления.



Арье Бухник хотел свести счеты с отцом убийцы. Утром пятницы он выстрелил из пистолета в свою жертву и попытался скрыться. Альфаси-старший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Суд продлил срок задержания Арье Бухника до среды.