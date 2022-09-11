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Покушение на убийство: трое жителей "треугольника" задержаны
11.09.2022 22:07 Алина Груднева

Покушение на убийство: трое жителей "треугольника" задержаны

Полиция арестовала двух мужчин из сел в "треугольнике", по подозрению в том, что около месяца назад они ворвались в дом в селе и подожгли 50-летнего мужчину.

 
Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.
 
Ему вводили успокоительные и проводили вентиляцию легких. Полиция рассматривает версию причинения вреда людям и умышленного повреждения имущества.
 
Оба мужчины хранили молчание, когда их допрашивали.
 
Окружной суд в Хадере продлил срок их содержания под стражей на девять дней.

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