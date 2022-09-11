



Покушение на убийство: трое жителей "треугольника" задержаны

Полиция арестовала двух мужчин из сел в "треугольнике", по подозрению в том, что около месяца назад они ворвались в дом в селе и подожгли 50-летнего мужчину.

Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Ему вводили успокоительные и проводили вентиляцию легких. Полиция рассматривает версию причинения вреда людям и умышленного повреждения имущества.

Оба мужчины хранили молчание, когда их допрашивали.

Окружной суд в Хадере продлил срок их содержания под стражей на девять дней.