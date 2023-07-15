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"Покушение" на Собчак и Симоньян: в ФСБ показали кадры задержания
15.07.2023 19:30 Алина Груднева

"Покушение" на Собчак и Симоньян: в ФСБ показали кадры задержания

Федеральная служба безопасности продемонстрировала кадры, на которых показан задержанный по подозрению в "подготовке покушения" на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Судя по кадрам, которые тут же подхватили прокремлевские СМИ, молодой человек утверждает, будто создал группировку и связался с представителями Службы безопасности Украины.

При этом, россиянин почему-то приписал к своему "признанию" начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Мы получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей... За одно убийство мы должны были получить миллион пятьсот рублей", — говорит запыханный парень.


А тем временем, Басманный суд оперативно арестовал на два месяца фигурантов дела, предъявив им обвинения в хулиганстве.

"Арестованные в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан", - сказано в сообщении, не упоминая при этом ни Симоньян, ни Собчак.

Парня, который на видео запыханным голосом рассказывает якобы о поручении СБУ, идентифицировали как 18-летнего Михаила Балашова. А в группировку "Параграф-88", которую он якобы создал, вошли еще пятеро несовершеннолетних.
 

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