



"Покушение" на Собчак и Симоньян: в ФСБ показали кадры задержания

Федеральная служба безопасности продемонстрировала кадры, на которых показан задержанный по подозрению в "подготовке покушения" на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.



Судя по кадрам, которые тут же подхватили прокремлевские СМИ, молодой человек утверждает, будто создал группировку и связался с представителями Службы безопасности Украины.



При этом, россиянин почему-то приписал к своему "признанию" начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.



"Мы получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей... За одно убийство мы должны были получить миллион пятьсот рублей", — говорит запыханный парень.

🤡 Продолжение "гениального" расследования ФСБ и СК РФ по поводу убийства Симоньян и Собчак по цене дешёвых прошмандовок (по 1,5 млн рублей за тело).



А на голове что-то из БДСМ? 🤡 pic.twitter.com/CkBCDotmQ0 — Jonny Mnenonik (@JMnenonik) July 15, 2023

А тем временем, Басманный суд оперативно арестовал на два месяца фигурантов дела, предъявив им обвинения в хулиганстве."Арестованные в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан", - сказано в сообщении, не упоминая при этом ни Симоньян, ни Собчак.Парня, который на видео запыханным голосом рассказывает якобы о поручении СБУ, идентифицировали как 18-летнего Михаила Балашова. А в группировку "Параграф-88", которую он якобы создал, вошли еще пятеро несовершеннолетних.