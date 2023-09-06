



Покушение на кандидата в мэры Нацерета: стало известно о первых задержаниях

Полиция и ШАБАК сообщили об аресте трех подозреваемых в покушении на кандидата в мэры Нацерета и двух его родственников, которое было совершено на прошлой неделе.



Уточняется, что расследование по факту попытки убийства проводилось несколько дней.



В конечном итоге, трое подозреваемых были арестованы в ночь на 6 сентября. Они скрывались в квартире. Другие детали дела запрещены к публикации.



Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 августа. В результате стрельбы ранения получили кандидат в мэры города Мусаб Духан, а также его родной и двоюродный братья.

