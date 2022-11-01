



Поймана одна из самых разыскиваемых преступниц Европы

В Эквадоре была арестована одна из самых разыскиваемых преступниц Европы - Вивиана Андреа Вальехо Гутьеррес.



Испанская полиция сообщила о ее аресте 31 октября. Гутьеррес задержали в эквадорском городе Мачала.



Женщину обвиняют в причастности к ряду преступлений, включая торговлю людьми с целью секс-эксплуатации, наркоторговлю, отмывание денег.



В испанской полиции полагают, что Гутьеррес была членом международной группировки, которая привозила женщин из Колумбии в Испанию и принуждала их заниматься проституцией.