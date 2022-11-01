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Поймана одна из самых разыскиваемых преступниц Европы
01.11.2022 05:51 Ольга Белозерова

Поймана одна из самых разыскиваемых преступниц Европы

В Эквадоре была арестована одна из самых разыскиваемых преступниц Европы - Вивиана Андреа Вальехо Гутьеррес.

Испанская полиция сообщила о ее аресте 31 октября. Гутьеррес задержали в эквадорском городе Мачала.

Женщину обвиняют в причастности к ряду преступлений, включая торговлю людьми с целью секс-эксплуатации, наркоторговлю, отмывание денег. 

В испанской полиции полагают, что Гутьеррес была членом международной группировки, которая привозила женщин из Колумбии в Испанию и принуждала их заниматься проституцией. 

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