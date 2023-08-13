



Пойман 18-летний, трясший гениталиями перед женщинами в Кармиэле

13 августа по окончании расследования было предъявлено обвинение молодому человеку, который обнажал свои гениталии и мастурбировал перед несколькими женщинами в общественных местах города Кармиэль. Это произошло после нескольких жалоб, поступивших в полицию за последние недели.



После получения сообщений было начато расследование, в ходе которого сотрудникам полиции северного округа удалось выследить автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, и таким образом выйти на маструбатора, 18-летнего жителя Кфар Бана.



Полицейские сообщили: "Получив жалобы, мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы установить местонахождение подозреваемого, понимая, что быстрота реагирования спасет многих девушек от подобного рода неприятных встреч. Мы призываем всех, кто столкнулся с подобным инцидентом, позвонить по горячей линии полиции Израиля "100" или прийти в ближайший к их дому полицейский участок, и мы приложим все усилия, чтобы выйти на таких преступников".