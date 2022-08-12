



Поиски юноши-хареди: привлечены кинологи с собаками

Поиски 16-летнего юноши-хареди Моше Кляйнермана продолжаются спустя 140 дней после его исчезновения.



Как сообщает "Аруц Шева", к поискам были привлечены представители Израильского кинологического подразделения (IDU) - некоммерческой организации, специализирующаяся на поисково-спасательных операциях.



Представители IDU привезли специальные инструменты, чтобы расчистить заросшие участки в тех частях леса вокруг горы Мерон, которые еще не были проверены. Напомним, что подростка видели в последний раз именно в районе горы Мерон.



К поискам также были привлечены собаки IDU.



"Мы не сдаемся. Мы приветствуем наших волонтеров и молимся о хороших новостях и просим общественность продолжать распространять информацию в надежде, что это приведет к благополучному возвращению Моше", - заявил представитель IDU.