



Поиски пропавшей в Атлантике подлодки: появилась надежда

Спасательные группы поделились обнадеживающей информацией о пропавшей в Атлантике подлодке во время экспедиции к затонувшему "Титанику".



По данным The Daily Mail, члены экипажа канадского самолета, участвовавшего в поисковой миссии, услышали "стук" с 30-минутными интервалами в том месте, где пропало судно.



Ричард Гэрриот де Кайе написал в соцсетях, что "есть основания для надежды" полагать, что на борту подлодки есть живые люди.



"У нас появилось гораздо больше уверенности в том, что 1) есть основания для надежды, основанные на полученных данных — на этом месте были обнаружены вероятные признаки жизни", - сообщил он.



Когда именно были слышны эти звуки ударов, непонятно. Официальные лица также пока что не подтвердили сообщения. На борту пропавшей подлодки оказались миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, гендиректор OceanGate Стоктон Раш и 48-летняя член правления благотворительной организации Prince's Trust из Великобритании Шахзада Давуд с сыном Сулейманом Давудом.



"RCC Halifax запустил P8, Poseidon, который имеет возможности подводного обнаружения с воздуха. Он уведомил о контакте в позиции, близкой к месту бедствия. Р8 слышал стук в этом районе каждые 30 минут. Четыре часа спустя был задействован дополнительный гидролокатор, но стук все еще был слышен", - сказано в сообщении DHS.

