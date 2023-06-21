



Поиски пропавшей в Атлантике подлодки: что известно о членах экипажа

Появились подробности об экипаже пропавшей в Атлантике подлодке, которая отправилась в экспедицию к затонувшему "Титанику".



Как сообщалось ранее, на борту оказались миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, гендиректор OceanGate Стоктон Раш и 48-летний член правления благотворительной организации Prince's Trust из Великобритании Шахзада Давуд с сыном Сулейманом Давудом.



Хэмиш Хардинг



Информацию о том, что британский миллиардер и председатель авиационной компании Action Aviation числится среди пропавших без вести, подтвердил его пасынок. Предпринимать, живущий в Дубае, ранее опубликовал пост в соцсетях, рассказав, как гордится тем, направляется к "Титаник" в качестве "специалиста миссии".



"Из-за самой суровой зимы на Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией на "Титаник" в 2023 году", — говорил он.



Это не первая его подобная миссия. В 2019 году он участвовал в полетной миссии, которая установила мировой рекорд самого быстрого кругосветного полета над обоими географическими полюсами.



Шахзада Давуд и его сын Сулейман



Семья Шахзады и Сулеймана подтвердила, что они оба оказались на борту. 48-летний Давуд является вице-председателем одного из крупнейших пакистанских конгломератов Engro Corporation, инвестирующего в удобрения, производство автомобилей, энергетику и цифровые технологии. Согласно веб-сайту калифорнийского исследовательского института SETI, он живет в Великобритании с женой и двумя детьми.



Отправившийся с ним в миссию 19-летний сын Сулейман учится в университете. Оба являются гражданами Великобритании.



Поль-Анри Наржеоле



77-летний французский исследователь возглавляет подводные исследования в компании, которая владеет правами на обломки "Титаника". Он был командующим французским флотом, а также глубоководным ныряльщиком и тральщиком. После ухода из ВМФ он возглавил первую спасательную экспедицию на "Титаник" в 1987 году. Наржеоле является ведущим специалистом по месту крушения корабля. В 2020 году в интервью радиостанции France Bleu он рассказал об опасностях глубоководных погружений: "Я не боюсь умереть, я думаю, что однажды это произойдет".



Стоктон Раш



Основатель и гендиректор американской компании OceanGate также находится на подводной лодке.



"Это удивительно красивое место крушения", — говорил он Sky News о "Титанике".



По данным OceanGate, Раш был самым молодым пилотом реактивного авиалайнера в мире, когда в 1981 году в возрасте 19 лет получил звание капитана DC-8.

