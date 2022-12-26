Новости » Происшествия
Похороны раввина Друкмана начнутся в полдень
26.12.2022 08:57 Ольга Белозерова

Похороны раввина Друкмана начнутся в полдень

Раввин Хаим Друкман, покойный духовный лидер религиозных сионистов, будет похоронен на юге Израиля сегодня днем.

Как сообщает "Аруц Шева", похоронная процессия стартует из города Мерказ-Шапира в 12:00,  направится к месту последнего упокоения раввина на кладбище Масуот Ицхак.

Полиция оцепит основные дороги вокруг Мерказ-Шапира и Масуот Ицхак перед похоронами. Полицейские призвали скорбящих, которые приедут на похороны, приезжать организованными группами или на автобусах, чтобы свести к минимуму заторы на дорогах.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы