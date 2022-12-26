



Похороны раввина Друкмана начнутся в полдень

Раввин Хаим Друкман, покойный духовный лидер религиозных сионистов, будет похоронен на юге Израиля сегодня днем.



Как сообщает "Аруц Шева", похоронная процессия стартует из города Мерказ-Шапира в 12:00, направится к месту последнего упокоения раввина на кладбище Масуот Ицхак.



Полиция оцепит основные дороги вокруг Мерказ-Шапира и Масуот Ицхак перед похоронами. Полицейские призвали скорбящих, которые приедут на похороны, приезжать организованными группами или на автобусах, чтобы свести к минимуму заторы на дорогах.



