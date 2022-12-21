Похоронены отец и сын - жертвы стрельбы в Нацерете
Сегодня были похоронены Фирас Хиев и его маленький сын Фарес, которые погибли в результате инцидента со стрельбой в Нацерете.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Напомним, что в Нацерете вчера был застрелен 33-летний мужчина. Его сын в возрасте 2,5 лет был ранен, однако позже медики констатировали его смерть.
Полиция считает, что стрельба имеет криминальную подоплеку. По данным полиции, подозреваемый или подозреваемые открыли огонь по машине, в которой 33-летний мужчина ехал вместе со своим маленьким сыном.