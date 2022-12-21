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Похоронены отец и сын - жертвы стрельбы в Нацерете
21.12.2022 20:00 Ольга Белозерова

Похоронены отец и сын - жертвы стрельбы в Нацерете

Сегодня были похоронены Фирас Хиев и его маленький сын Фарес, которые погибли в результате инцидента со стрельбой в Нацерете.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Напомним, что в Нацерете вчера был застрелен 33-летний мужчина. Его сын в возрасте 2,5 лет был ранен, однако позже медики констатировали его смерть.

Полиция считает, что стрельба имеет криминальную подоплеку. По данным полиции, подозреваемый или подозреваемые открыли огонь по машине, в которой 33-летний мужчина ехал вместе со своим маленьким сыном.

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