



Похоронен утонувший на озере Маджоре офицер Моссада

В среду, 31 мая, на военном кладбище в Ашкелоне был похоронен агент Моссад в отставке, погибший на озере Маджоре.



Имя мужчины не раскрывается из соображений безопасности.



В местных СМИ было объявлено, что погибший израильтянин - Эрез Шимони, бывший сотрудник Моссада, 50 лет.



На его похоронах присутствовали высокопоставленные представители Моссада, в том числе Давид Барнеа.



Сегодня Моссад впервые официально отреагировал на катастрофу, в которую попал туристическим корабль на озере Малджоре в Италии. На борту находились, в том числе, сотрудники итальянской разведки.



Гроб с телом израильтянина был доставлен в Израиль утром, 31 мая. Расследование происшествия продолжается.



