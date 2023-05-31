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Похоронен утонувший на озере Маджоре офицер Моссада
31.05.2023 20:15 Алина Груднева

Похоронен утонувший на озере Маджоре офицер Моссада

В среду, 31 мая, на военном кладбище в Ашкелоне был похоронен агент Моссад в отставке, погибший на озере Маджоре.

Имя мужчины не раскрывается из соображений безопасности.

В местных СМИ было объявлено, что погибший израильтянин - Эрез Шимони, бывший сотрудник Моссада, 50 лет.

На его похоронах присутствовали высокопоставленные представители Моссада, в том числе Давид Барнеа.

Сегодня Моссад впервые официально отреагировал на катастрофу, в которую попал туристическим корабль на озере Малджоре в Италии. На борту находились, в том числе, сотрудники итальянской разведки.

Гроб с телом израильтянина был доставлен в Израиль утром, 31 мая. Расследование происшествия продолжается.

 

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