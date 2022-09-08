



Похититель туфель: в Петах-Тикве ограбили обувной магазин

50-летний мужчина из Петах-Тиквы, ограбивший обувной магазин, предстал перед судом. Согласно тексту обвинительного заключения, в мае 2022 года подозреваемый подошел глубокой ночью к торговому центру "Кикар ха-ир" в Петах-Тикве, пролез под незакрытыми жалюзи, при этом сломав сработавшую аварийную сигнализацию и одну из камер видеонаблюдения.



Он пробрался в кабинет охранников и вытащил из кассы 200 шекелей, а затем направился к обувному магазину, откуда вынес 51 пару обуви, сумма награбленного оценивается в 6 660 шекелей.



Преступник покинул торговый центр на рассвете, но уже через считанные часы был задержан полицией.