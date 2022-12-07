



Похититель сотрудницы банка Мизрахи, фотографировавший ее голой - исчез



Моше Шувал, обвиняемый в похищении сотрудницы хайфского банка, сбежал из-под ареста и пропал почти на две недели, после того как был оставлен без присмотра в больнице Рамбам.



После ареста обвиняемый заявил, что почувствовал себя плохо, и был доставлен в больницу в Хайфе. Вопреки постановлению судьи, егор оставили без охраны - и он исчез. До сих пор полиции не удалось установить его местонахождение - поиски продолжаются.



Напомним, что 61-летний Моше Шовель был обвинен в ряде преступлений, включая похищение с целью шантажа, шантаж угрозами и попытку ограбления. Полторы недели назад он был доставлен на слушание в окружной суд Хайфы после поступившей в прокуратуру информации, согласно которой есть опасения, что он сбежит из дома престарелых, служившего в то время альтернативой заключению.



Согласно обвинительному заключению, Моше Шувал угрожал сотруднице банка "Мизрахи", что распространит ее обнаженные фотографии - если она не ограбит отделение, в котором работает.



Женщина рассказала, что Шувал преследовал ее по дороге на работу, остановил машину и заявил, что он - сотрудник службы безопасности банка "Мизрахи Тефахот" и хочет допросить ее по поводу хищений в банке. По ее словам, он попросил ее партнера не садиться в машину и дождаться окончания расследования.



Шувал закрыл ей глаза маской, чтобы она не знала, куда он направляется. Шувал запер женщину на складе, достал электрошокер, которым угрожал ей, атаковал ее и очень жестко пригрозил, чтобы она не смела убегать, после чего приказал ей раздеться и сфотографировал ее. После этого он надел на нее “пояс шахида” - и снова сфотографировал.



"Я чувствовала, что умру. Что я стану трупом". Я выдернул волосы из головы. Я разбросала их по полу, чтобы они могли найти меня, если со мной что-то случится", - повторяла клерк в своих показаниях в полиции Кармеля. После инцидента следователи действительно нашли волосы на складе.