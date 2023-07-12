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мид израиля | Фото: логотип
12.07.2023 13:31 Алина Груднева

Похищение израильтянина в Эфиопии: комментарий МИД

Министерство иностранных дел официально прокомментировало информацию о похищении израильтянина в Эфиопии.

По данным внешнеполитического ведомства, это произошло во время пребывания гражданина Израиля в районе Гондар.

"Департамент по делам израильтян за рубежом находится в контакте с членами его семьи в Израиле и работает с Интерполом по этому вопросу", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что израильский консул в Эфиопии также находится на связи с местными силовыми структурами, чтобы добиться скорейшего освобождения похищенного в целости и сохранности.

Внешнеполитическое ведомство не исключает, что речь идет об инциденте на уголовной почве. Имя похищенного пока что не раскрывается.

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