



Похищение израильтянина в Эфиопии: комментарий МИД

Министерство иностранных дел официально прокомментировало информацию о похищении израильтянина в Эфиопии.



По данным внешнеполитического ведомства, это произошло во время пребывания гражданина Израиля в районе Гондар.



"Департамент по делам израильтян за рубежом находится в контакте с членами его семьи в Израиле и работает с Интерполом по этому вопросу", - сказано в сообщении.



В МИД добавили, что израильский консул в Эфиопии также находится на связи с местными силовыми структурами, чтобы добиться скорейшего освобождения похищенного в целости и сохранности.



Внешнеполитическое ведомство не исключает, что речь идет об инциденте на уголовной почве. Имя похищенного пока что не раскрывается.